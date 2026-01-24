Morte di Simone Bonino a Milano

Simone Bonino, un bodyguard di 45 anni, è morto in un incidente stradale in corso Sempione dopo essersi schiantato con la sua Bmw contro un mezzo dell’Amsa. Bonino era il fondatore della Motion Security di via Salvemini a Milano e aveva otto dipendenti. Era noto per la sua stazza e la sua riservatezza, ed era il punto di riferimento per attori e sportivi che chiedevano protezione nella Milano degli eventi e notturna.

L’ultimo post di Bonino su Instagram lo ritraeva in compagnia di Alex Belli, attore e modello, in una nota panineria milanese. Bonino aveva una lunga esperienza nel settore della sicurezza privata e aveva collaborato con personaggi come Paola Cortellesi, Samira Lui, Massimo Boldi, Zlatan Ibrahimovic e Ismail Bennacer. Era anche legato al collettivo della Curva sud rossonera.

Bonino era conosciuto anche per le sue ospitate televisive legate ai temi della microcriminalità e per le interviste rilasciate a proposito della storia più ombrosa del suo passato, quando presidiava la camera da letto padronale dell’imprenditore Alberto Genovese, condannato a oltre otto anni di carcere per violenza sessuale. Bonino aveva detto di non essersi accorto di nulla e che se avesse percepito qualcosa sarebbe intervenuto immediatamente.