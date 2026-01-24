15.3 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Gossip

Morte di Simone Bonino a Milano

Da stranotizie
Morte di Simone Bonino a Milano

Simone Bonino, un bodyguard di 45 anni, è morto in un incidente stradale in corso Sempione dopo essersi schiantato con la sua Bmw contro un mezzo dell’Amsa. Bonino era il fondatore della Motion Security di via Salvemini a Milano e aveva otto dipendenti. Era noto per la sua stazza e la sua riservatezza, ed era il punto di riferimento per attori e sportivi che chiedevano protezione nella Milano degli eventi e notturna.

L’ultimo post di Bonino su Instagram lo ritraeva in compagnia di Alex Belli, attore e modello, in una nota panineria milanese. Bonino aveva una lunga esperienza nel settore della sicurezza privata e aveva collaborato con personaggi come Paola Cortellesi, Samira Lui, Massimo Boldi, Zlatan Ibrahimovic e Ismail Bennacer. Era anche legato al collettivo della Curva sud rossonera.

Bonino era conosciuto anche per le sue ospitate televisive legate ai temi della microcriminalità e per le interviste rilasciate a proposito della storia più ombrosa del suo passato, quando presidiava la camera da letto padronale dell’imprenditore Alberto Genovese, condannato a oltre otto anni di carcere per violenza sessuale. Bonino aveva detto di non essersi accorto di nulla e che se avesse percepito qualcosa sarebbe intervenuto immediatamente.

Articolo precedente
Manifestazioni anti Trump negli Stati Uniti
Articolo successivo
Vinci biglietti con FantaSanremo! ️
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.