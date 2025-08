Morte di Simona Cinà, la famiglia chiede verità e giustizia

La tragica morte di Simona Cinà, una giovane pallavolista di vent’anni, ha scosso la comunità di Bagheria, nei pressi di Palermo. Simona è stata trovata priva di vita durante una festa in piscina nella notte tra il 1 e il 2 agosto. La famiglia, distrutta dal dolore, richiede chiarezza sulle circostanze del decesso e solleva dubbi circa alcune incongruenze emerse.

La madre, Giusy, ha lanciato un appello accorato per ottenere risposte, sottolineando la personalità vivace e sportiva della figlia. I genitori sono particolarmente colpiti dai dettagli della scena in cui è stata rinvenuta: la piscina era perfettamente pulita e non vi erano segni di alcolici, mentre Simona era una ragazza molto attiva, abituata a nuotare e praticare sport. Il padre, Luciano, ha espresso incredulità sulla versione ufficiale riguardante un possibile annegamento, evidenziando la mancanza di bevande alcoliche sul posto e la pulizia della piscina al momento del ritrovamento.

Anche i familiari di Simona hanno sottolineato i punti oscuri: la sorella gemella, Roberta, ha dichiarato che al loro arrivo non trovavano i vestiti di Simona, tranne le scarpe. Ha inoltre trovato un bracciale di famiglia in una borsa, suggerendo che la giovane non stesse male al momento. Nel frattempo, le indagini sono in corso, includendo prelievi di campioni biologici effettuati su alcuni invitati alla festa, mentre la famiglia resta in attesa di conoscere le cause del decesso attraverso l’autopsia.