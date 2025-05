Morte di Sebastiao Salgado: addio a un maestro della fotografia

Sebastião Salgado, celebre fotografo e fotoreporter brasiliano, è morto all’età di 81 anni. La notizia, comunicata dall’Instituto Terra, non specifica le circostanze del decesso. Salgado era noto per il suo lavoro documentaristico su condizioni di vita di diverse popolazioni nel mondo, attraverso fotografie diventate iconiche.

Nato nel 1943 in Brasile, Salgado inizialmente si laureò in economia e lavorò per la Banca Mondiale in Europa. Negli anni ’60 e ’70, viaggiò molto in Africa, dove iniziò a scattare fotografie, un interesse che lo portò nel 1992 a lasciare la carriera economica per dedicarsi alla fotografia a pieno titolo. Collaborò con agenzie prestigiose, tra cui Magnum Photos, immortalando eventi storici come la caduta del regime fascista portoghese nel 1974.

Nel 1979, fondò con la moglie Lélia Wanick l’agenzia Amazonas Images, dedicata al suo lavoro. Negli anni ’90, Salgado realizzò reportage sulle migrazioni umane, che lo resero famoso a livello mondiale. Nel 1998, dopo aver avviato il ripristino della Foresta Amazzonica nella proprietà familiare, insieme alla moglie creò l’Instituto Terra, impegnato in iniziative di riforestazione.

Il suo contributo alla fotografia è stato celebrato nel documentario “Il Sale della Terra”, uscito nel 2014, che ha ricevuto riconoscimenti al festival di Cannes ed è stato candidato a un premio Oscar. Salgado lascia un’eredità duratura nel campo della fotografia documentaristica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it