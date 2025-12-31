Morte di Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo

Il dolore e la sofferenza sono inevitabili dopo una tragedia improvvisa come quella che ha colpito Susy Fuccillo, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Dopo la morte del marito, Salvatore Raciti, avvenuta a causa di un malore improvviso nella sua abitazione di Catania, Susy ha rotto il silenzio e ha rilasciato le prime dichiarazioni.

I funerali di Raciti sono stati celebrati nella città etnea, con moltissime persone che si sono riunite per dare un ultimo saluto alla vittima. Susy Fuccillo si era chiusa nel silenzio fino a quando, attraverso una storia Instagram, ha dedicato uno struggente pensiero al marito defunto, con il quale era stata legata per circa 16 anni. Ha scritto: “Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte. Ti amo come il primo giorno. Manchi troppo”.

Il post era accompagnato da uno scatto romantico in cui Susy e Salvatore sono abbracciati mentre guardano il mare al tramonto, con il brano “Ovunque sarai” di Irama come colonna sonora. Salvatore Raciti era a capo di uno stabilimento balneare catanese e si è spento nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, mentre si trovava a casa sua con alcuni amici che stavano allestendo l’abitazione con le decorazioni natalizie. Con Susy era sposato da dieci anni e avevano tre figlie insieme. La famiglia era unita e affiatata, come più volte dimostrato dagli scatti postati dall’ex ballerina di Amici.