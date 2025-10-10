Morte di Paolo Sottocorona e reazione social in Italia

La recente scomparsa del meteorologo Paolo Sottocorona ha suscitato grande shock nel mondo televisivo italiano. Conosciuto per il suo lungo percorso professionale, in particolare su La7, Sottocorona è deceduto poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta.

Le cause del suo decesso non sono state ancora chiarite. Tuttavia, sui social media, in particolare su X, sono emerse teorie complottiste che hanno suscitato reazioni negative. Alcuni utenti hanno suggerito un legame tra la sua morte e la vaccinazione, utilizzando l’hashtag #Vaccinedeaths.

Questi commenti hanno provocato l’indignazione di Enrico Mentana, direttore di La7 e amico del meteorologo. Mentana ha criticato fermamente i propagatori di queste teorie, rivolgendosi a Elon Musk, il proprietario di X, e ponendogli la domanda se fosse orgoglioso di ospitare tali “avvoltoi gonfi di ignoranza sovrumana”.

Il giornalista ha anche condiviso un post commemorativo sui suoi social, includendo una foto di Sottocorona da giovane, esprimendo il suo cordoglio per la perdita. La scomparsa di Sottocorona ha colpito profondamente Mentana, il quale ha voluto omaggiarlo con un messaggio sentito: “Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e le foto dei telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua”.