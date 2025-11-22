Morte di Ornella Vanoni Italia

Intorno alle 23 di venerdì 21 novembre, il cuore di Ornella Vanoni si è fermato per sempre a causa di un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione. L’icona della musica italiana aveva 91 anni. I soccorritori del 118 si sono precipitati nella casa dell’artista, ma ormai non c’era più nulla da fare.

In queste ore, tantissimi stanno ricordando la leggendaria Ornella, tra cui l’amico Fabio Fazio, che ha dichiarato di essere incredulo e senza parole per quanto accaduto. Il giornalista Maurizio Porro ha rivelato una delle ultime telefonate avute con Ornella Vanoni, risalente a pochissimi giorni fa, in cui la cantante aveva detto di non stare bene a causa della sofferenza che le provocava una vertebra e che sarebbe andata a farsi curare in una clinica di Pavia.

Fabio Fazio ha confermato che il decesso di Ornella Vanoni è giunto in modo improvviso, cogliendo tutti di sorpresa. Anche Fiorella Mannoia è incredula e cerca le parole per esprimere il suo dispiacere. Luciana Littizzetto ha commentato: “Tesora mia adorata”. Laura Pausini ha scritto: “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti… la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”. Mara Venier ha detto: “Addio Ornella, mi mancherai tanto”.

La regista Emma Dante ha svelato che Vanoni le aveva assicurato di recente che sarebbe andata a vedere il suo nuovo lavoro a teatro. La cantante Annalisa, informata della morte di Ornella Vanoni al termine del suo show, ha risposto: “Ehm, non so proprio cosa dire, è una notizia orribile. Mi dispiace da impazzire”. La moglie di Gino Paoli, Paola Penzo, ha dichiarato: “Non so proprio come potrò dirglielo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando. Per me è un grandissimo dolore e lo sarà anche per mio marito quando domani apprenderà la notizia”.

Molti altri artisti hanno speso parole d’affetto e stima per Ornella, tra cui Loredana Bertè, Patty Pravo, Vasco Rossi, Cristiano Malgioglio e Mahmood.