Morte di Mirko Locatelli: addio al regista milanese

È morto a 50 anni Mirko Locatelli, regista milanese noto per opere come “Il primo giorno d’inverno” e “I corpi estranei”. La sua scomparsa, avvenuta sabato 1° giugno a Casorzo Monferrato a causa di una breve malattia, lascia un vuoto nel panorama del cinema d’autore italiano.

Nato a Milano il 22 ottobre 1974, Locatelli era tetraplegico dall’adolescenza per un incidente stradale, ma non aveva mai fatto della disabilità il fulcro del suo lavoro. Laureato in archeologia all’Università degli Studi di Milano, iniziò la sua carriera scrivendo per Vivimilano del Corriere della Sera prima di dedicarsi al cinema nel 2002. Insieme alla sceneggiatrice e compagna Giuditta Tarantelli, fondò Officina Film, realizzando spot, cortometraggi e documentari.

Il suo esordio come regista avvenne nel 2008 con “Il primo giorno d’inverno”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2013 realizzò “I corpi estranei”, con Filippo Timi, presentato al Festival di Roma. Altri lavori significativi includono “Isabelle”, premiato a Montreal nel 2018, e “La memoria del mondo” del 2022, mostrato al Torino Film Festival.

Fino alla fine della sua vita, Locatelli ha continuato a lavorare nella sua società, recentemente avviando la preparazione di un nuovo film. “Dirigere sulla sedia a rotelle non è un problema”, sosteneva, “perché nel cinema conta la poetica, non l’aspetto”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it