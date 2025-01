Morte di Massimo Raffi: la guardia giurata scomparsa a Capodanno a Montelibretti, si indaga per suicidio

I carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Massimo Raffi, guardia giurata scomparsa a Capodanno a Montelibretti, nelle campagne romane. Il cadavere è stato trovato nell’auto dell’uomo, un’Audi A4 nera, parcheggiata nei pressi del luogo in cui era stato visto l’ultima volta. Gli investigatori stanno esplorando la possibilità di suicidio.

Il ritrovamento è avvenuto il 4 gennaio, dopo la scomparsa di Raffi, che risaliva al 1° gennaio 2025. Raffi, 42 anni, era noto non solo come guardia giurata ma anche come sindacalista attivo nel settore. Secondo quanto dichiarato da amici e conoscenti, l’uomo stava attraversando un periodo difficile, il che ha portato a ipotizzare che potesse essersi allontanato volontariamente.

Raffi era uscito di casa alla guida della sua Audi A4 e l’ultima volta era stato avvistato nella zona di Torrevecchia. Dopo la sua scomparsa, il telefono cellulare è rimasto spento per quattro giorni. La fama e il rispetto accumulati all’interno della sua categoria hanno mobilitato un gran numero di guardie giurate in tutta Italia, che si sono unite alle ricerche insieme alle autorità e agli amici, i quali avevano lanciato appelli per il suo ritorno.

La scomparsa di Raffi ha colpito profondamente la comunità delle guardie giurate. Era un sindacalista di rilievo, segretario generale del Sav, il sindacato autonomo di vigilanza, e presidente dell’Associazione Guardie Riunite d’Italia, figure rispettate nel mondo sindacale di questo settore. La sua perdita ha suscitato sgomento e preoccupazione tra le persone che lo conoscevano.

Gli investigatori continuano a raccogliere informazioni e testimonianze per chiarire le circostanze della morte di Raffi. La pista del suicidio è una delle più seguite, anche se rimangono molte domande senza risposta riguardo alla sua scomparsa e agli eventi che l’hanno preceduta. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la comunità attende con ansia i risultati delle indagini, sperando di comprendere cosa sia realmente accaduto a Massimo Raffi.