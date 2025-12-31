6.9 C
Sport

Morte di Marco De Palo, pallavolo veneta in lutto

Da stranotizie
Morte di Marco De Palo, pallavolo veneta in lutto

Si è abbattuta una tragedia sul mondo della pallavolo veneta. morto Marco De Palo, giocatore in passato e attualmente allenatore, all’età di 49 anni, a causa di una malattia che lo tormentava da un anno e mezzo. Lascia nel dolore la moglie Valentina e i suoi due figli.

Marco De Palo viveva a Ponzano Veneto e lavorava presso la Banca Intesa San Paolo di Treviso. Originario di Molfetta, in provincia di Bari, è stato allievo di Pino Lorizio, tecnico del Taranto. De Palo ha disputato la B1 a Molfetta, per poi trasferirsi al Nord, dove è stato scoperto da Johnny Cappelletto e preso sotto l’ala protettiva di coach Luciano Sturam.

Con il tecnico casierino, ha giocato sempre in B2 a Casier, Paese e nella padovana Trebaseleghe, trasformandosi da ala a vice allenatore e cogliendo la promozione dalla B2 alla B1. Successivamente, è stato allenatore in prima squadra in D e nelle giovanili del Montevolley a Montebelluna e a Cornuda, ed ha anche giocato nel volley Mestre. Il club di Trebaseleghe, oggi in A3, lo ha ricordato con un post sui social.

