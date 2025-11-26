Morte di Lorenzo Buffon: il portiere del gossip italiano

Lorenzo Buffon, un nome che evoca pali e traverse, tuffi e trofei, è morto all’età di 96 anni a Latisana, nel Friuli. Era cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon, anch’egli portiere, e faceva parte di una famiglia in cui questo ruolo sembrava essere una tradizione.

Negli anni ’50 e ’60, Lorenzo Buffon era una figura nota nel mondo del calcio, insieme a Giorgio Ghezzi e Edy Campagnoli. La loro storia sarebbe oggi considerata un interessante triangolo da esplorare, anche se in realtà non fu un triangolo amoroso classico, ma piuttosto una serie di relazioni sparse nel tempo. I tre avevano anche soprannomi che riflettevano le loro caratteristiche professionali: Buffon era noto come “Tenaglia” per la sua abilità nel prendere il pallone, Ghezzi come “Kamikaze” per le sue uscite pericolose, e la bella Edy come “La Valletta Muta”. Lorenzo Buffon e Giorgio Ghezzi erano entrambi portieri, con carriere che li videro militare in diverse squadre, tra cui Milan e Inter. La loro storia e le loro carriere sono un ricordo di un’epoca passata, in cui il gossip non era ancora una parte integrante della cultura popolare.