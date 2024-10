Morte di Liliana Resinovich: Le Ipotesi sulla Frattura Vertebrale tra Incidente e Colluttazione

Liliana Resinovich aveva una frattura vertebrale, specificamente nella vertebra T2, secondo la seconda perizia autoptica effettuata sul suo corpo, ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. Durante la puntata di Quarto Grado del 18 ottobre, l’ortopedico Massimiliano Leigheb ha chiarito che questa lieve frattura è probabilmente riconducibile a un trauma simile a un colpo di frusta, il che suggerisce che Liliana potrebbe aver assunto una posizione innaturale in seguito a un’aggressione. Tuttavia, Leigheb sottolinea che l’aggressione non è necessariamente la causa diretta della frattura: il presunto aggressore potrebbe aver forzato la donna a una torsione durante una colluttazione. Un’ulteriore possibilità è che Liliana sia salita a bordo dell’auto del suo assassino, dove potrebbe essere iniziato un litigio, e durante questa fase l’aguzzino potrebbe aver effettuato una brusca frenata.

Vi è anche l’ipotesi di un’osteoporosi, menzionata in passato da Sebastiano Visintin. Tuttavia, Leigheb la esclude, affermando che “la gabbia toracica forma un sistema di stabilizzazione”, il che renderebbe poco probabile che fratture simili possano accadere a causa di tale patologia. Inoltre, afferma che una frattura di questo tipo causerebbe un dolore talmente intenso che il paziente non sarebbe in grado di nasconderlo. Nel caso di Liliana Resinovich, non ci sono state precedenti segnalazioni di problemi fisici o dolori che possano avvalorare questa teoria.

La frattura vertebrale rappresenta quindi un elemento significativo nelle indagini sulla morte di Liliana, suggerendo che ci sia stata una qualche forma di violenza fisica, ma senza determinare con certezza se si sia trattato di un omicidio. Le indagini continuano a cercare di comprendere le circostanze della sua morte, tenendo in considerazione le varie ipotesi emerse durante gli esami. La questione resta aperta e suscita crescente interesse e preoccupazione nella comunità, mentre si cerca di fare chiarezza sugli eventi che hanno portato alla tragica fine della donna.