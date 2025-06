Morte di Jonathan Joss: Omicidio o crimine d’odio?

Jonathan Joss, noto per il doppiaggio di John Redcorn nella serie animata “King of the Hill”, è morto tragicamente a 59 anni in Texas, colpito da numerosi proiettili durante un’aggressione. I media, tra cui diverse testate italiane, hanno riportato che l’omicidio è avvenuto dopo una furiosa lite tra vicini a San Antonio. All’arrivo dei soccorritori, Joss era già gravemente ferito e non è riuscito a salvarsi.

Tuttavia, il marito di Joss, Tristan Kern de Gonzales, ha fornito una versione differente degli eventi. Secondo Tristan, il vicino, Sigfredo Alvarez Cejam, aveva perseguitato lui e il marito per anni con atti di omofobia. Il giorno dell’incidente, i due stavano tornando alla loro vecchia casa, precedentemente incendiata da questo vicino, per controllare la posta. Qui hanno trovato il cranio di uno dei loro cani, morto nell’incendio. La scoperta ha causato un forte stress emotivo a entrambi, suscitando le loro urla di dolore.

Al momento, Tristan ha condiviso una lettera in cui esprime la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, rivelando che non è necessario raccogliere fondi per le spese funebri. Ha ribadito l’intento di onorare la memoria di Joss e di continuare a diffondere amore, sottolineando il legame che avevano costruito insieme.

La polizia di San Antonio ha arrestato il sospettato, ma la sezione omicidi ha dichiarato di non aver trovato al momento prove che l’omicidio sia legato all’orientamento sessuale di Joss. L’indagine è in corso e qualsiasi nuova evidenza sarà valutata.

