Morte di Guarguaglini Italia

Pier Francesco Guarguaglini, ex amministratore delegato e presidente di Finmeccanica, oggi nota come Leonardo, è deceduto. La notizia è stata annunciata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo ha descritto come un “uomo di intelligenza straordinaria e di visione” e un amico. Guarguaglini ha guidato l’espansione di Finmeccanica, rafforzando la sua presenza internazionale nel settore dell’aerospazio e della difesa.

Sotto la sua guida, Finmeccanica ha puntato su elicotteri, elettronica per la difesa, sicurezza e spazio, diventando uno dei campioni nazionali capaci di competere con i colossi americani ed europei. Tuttavia, gli stessi anni sono stati segnati anche da una lunga e complessa stagione di inchieste giudiziarie, tra cui presunti episodi di corruzione internazionale, fondi neri e false fatturazioni legate a forniture militari all’estero.

Queste vicende hanno portato alle dimissioni di Guarguaglini nel 2011 e hanno contribuito a incrinare l’immagine del gruppo, aprendo una fase di profonda ristrutturazione. La sua uscita di scena ha segnato la fine di una stagione del capitalismo pubblico italiano, in cui le grandi partecipate statali erano insieme strumenti di politica industriale, leve di politica estera e terreno di scontro giudiziario e mediatico.