Morte di Gioele Putzu: Selvaggia Lucarelli sostiene Fedez

Il rapper Fedez ha affrontato dure critiche dopo la tragica morte di Gioele Putzu, un bambino di 9 anni schiacciato da una porta di calcio durante una festa patronale a Ozieri, in Sardegna, poco prima di un suo concerto. Il padre del bambino, Ivan Putzu, ha espresso il suo disappunto via social, accusando Fedez di essersi esibito nonostante la tragedia. Ha dichiarato che si aspettava una maggiore umanità da parte del rapper, data la sua condizione di genitore, sottolineando come, mentre Fedez cantava, lui fosse a terra con il figlio privo di sensi, desiderando che Fedez non si esibisse quella sera in segno di rispetto.

La reazione del pubblico è stata intensa, anche se Fedez non ha risposto direttamente alle accuse. Prima del concerto, il rapper aveva chiesto un minuto di silenzio per commemorare Gioele e mostrare la sua vicinanza alla famiglia. Ha lamentato la cattiva informazione e la durezza delle critiche ricevute, evidenziando l’incoerenza delle reazioni nei suoi confronti.

In questo contesto, Selvaggia Lucarelli è intervenuta per difendere Fedez, affermando che, pur rispettando il dolore dei genitori, il rapper ha ragione a comportarsi come ha fatto. Anche se in passato Lucarelli e Fedez avevano avuto dissidi, l’autrice ha utilizzato la sua piattaforma per condividere una riflessione, paragonando la situazione di Fedez a quella che lei stessa ha vissuto riguardo a una raccolta fondi controversa per un ragazzo che aveva subito un attacco di squalo. Ha espresso che, nel dibattito pubblico, la percezione della vittima può spesso sovrastare la verità, rendendo difficile difendersi.

Lucarelli ha messo in evidenza il potere delle parole delle vittime e come la stampa possa amplificare tale racconto, a prescindere dalla realtà dei fatti. La sua analisi sottolinea come la situazione di Fedez non sia unica e come la figura della vittima possa diventare centrale nel giudizio pubblico, anche a fronte di ragioni valide. Questa vicenda getta luce sulle dinamiche di comunicazione e sulla responsabilità dei personaggi pubblici nel gestire situazioni tragiche.