Morte di Gene Hackman: Misteri e Incertezze sul Suo Decesso e Quello della Moglie Betsy Arakawa

La morte di Gene Hackman, della moglie Betsy e di uno dei cani di famiglia è avvenuta in circostanze sospette, secondo la polizia di Santa Fe. Le indagini iniziali hanno escluso segni di effrazione, ma la situazione non appare “tipica”. Hackman non si era presentato in pubblico da un anno e nessuno aveva avuto notizie dei coniugi per almeno due settimane. A scoprire i corpi sono stati degli addetti alla manutenzione, che hanno trovato i coniugi in evidente stato di decomposizione.

Gene Hackman è stato rinvenuto in una camera vicino alla cucina, accanto a un bastone e un paio di occhiali da sole. Non sono stati trovati segni di trauma sul suo corpo né un biglietto d’addio. Betsy Arakawa, la moglie, è stata trovata nel bagno, tra numerose pillole sparse, segno di una possibile overdose accidentale. Anche sul suo corpo non c’erano segni di traumi. Un altro cane si trovava in giardino, mentre il terzo era vicino al corpo della donna.

Un figlio dell’attore ha ipotizzato una fuga di gas, ma gli agenti ritengono la situazione “sospetta”. Sono stati coinvolti esperti e la società del gas nelle indagini, e un’autopsia è stata programmata per chiarire le cause della morte. La porta di ingresso era aperta e non forzata, e i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, senza evidenti segni di violenza. La polizia continua a investigare per determinare la verità su questa strana e tragica vicenda.