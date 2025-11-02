15.4 C
Morte di Francesca Duranti, icona della narrativa italiana

Morte di Francesca Duranti, icona della narrativa italiana

Il mondo della cultura piange la scomparsa di Francesca Duranti, scrittrice di 90 anni e voce raffinata della narrativa italiana del secondo Novecento. La sua opera ha esplorato il tema dell’intimità, della memoria e del disincanto, lasciando un segno significativo nella letteratura femminile italiana. I suoi romanzi, spesso autobiografici, affrontano le fragilità e le ambizioni della borghesia, utilizzando uno stile elegante e ironico. La critica l’ha definita “una narratrice del sentimento”, unendo leggerezza e profondità.

Francesca Duranti, nata a Genova con il nome di Maria Francesca Rossi, ha vissuto tra la campagna lucchese e New York, rispecchiando il suo approccio scrittorio, sia intimista che cosmopolita. Ha ottenuto un notevole successo con il romanzo “La casa sul lago della luna”, finalista al Premio Strega e tradotto in diverse lingue, considerato il suo capolavoro. Qui, la protagonista cerca un misterioso manoscritto e, attraverso di esso, la propria identità.

Dopo i suoi esordi con “La bambina” e “Piazza mia bella piazza”, Duranti ha pubblicato opere significative come “Lieto fine”, “Effetti personali” e “Ultima stesura”. Ha vinto il Premio Rapallo-Carige con “L’ultimo viaggio della Canaria”, un’opera di ispirazione autobiografica. Tra le sue ultime pubblicazioni spiccano “Il comune senso delle proporzioni” e “Come quando fuori piove”. Oltre alla narrativa, Duranti ha lavorato anche come traduttrice e nel campo del linguaggio, con opere come “Manuale di conversazione”. Nel 1988, ha ideato il Premio dei Lettori a Lucca, destinato al miglior romanzo dell’anno. I funerali si terranno alla Casa del commiato della Croce Verde a Lucca.

