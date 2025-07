Morte di Erika Ferini Strambi: i misteri da chiarire

Resta avvolta nel mistero la morte di Erika Ferini Strambi, 53enne trovata senza vita nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, provincia di Milano. La donna, scomparsa tra il 5 e il 6 luglio, era stata cercata dal padre che, in passato, aveva già chiesto l’intervento dei carabinieri per altri suoi allontanamenti.

I dettagli sulla sua scomparsa emergono attraverso le testimonianze dei vicini. Una donna ha descritto Erika come una persona abitualmente solitaria e con una forte personalità; altre voci hanno sottolineato la sua abitudine di trascorrere serate al bar, prima di allontanarsi senza dare notizie. Il suo corpo è stato rinvenuto in una zona remota, a circa 200 metri dall’auto, ritrovata in un fosso da un agricoltore con le chiavi inserite e le portiere chiuse.

Le circostanze del ritrovamento non lasciano spazio a certezze: il corpo era seminascosto tra i rovi e in avanzato stato di decomposizione. Accanto al cadavere sono state trovate due stampelle, indizio del suo stato di salute. Inoltre, una delle scarpe era slacciata e gli slip erano abbandonati nelle vicinanze. Mancano all’appello sia la borsa che il cellulare.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio e disposta un’autopsia sul corpo della donna, alla ricerca di un chiarimento sulle cause della morte. Le ultime immagini di Erika la mostravano mentre si allontanava da un bar-karaoke, guidando in direzione opposta alla sua abitazione a Milano.