Morte di Emilio Fede, icona del giornalismo italiano

Emilio Fede, ex direttore del TG4, è deceduto all’età di 94 anni. La sua morte è stata confermata dalla figlia Sveva dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, avvenuto mentre era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, vicino a Milano.

Negli attimi precedenti alla sua scomparsa, Fede, figura storica del giornalismo italiano, ha vissuto un aggravamento clinico che ha portato i medici a considerare la situazione molto critica, necessitando di monitoraggio e terapie intensive.

Emilio Fede è stato un protagonista del giornalismo televisivo, noto soprattutto per la conduzione dei telegiornali negli anni Novanta. È ricordato per alcune gaffe, tra cui quella in cui, non accorgendosi che il microfono era acceso, ha esclamato “che figura di me**a”. Fede lascia due figlie, Sveva e Simona, nate dal suo matrimonio con Diana De Feo, scomparsa nel 2021.

La sua carriera in televisione è iniziata negli anni Cinquanta con la collaborazione al programma Rai “Il Circolo dei castori”. Dal 1961 è entrato stabilmente in Rai, realizzando reportage e approfondimenti, e ha condotto il TG1 per cinque anni, guidando il pubblico nella prima edizione a colori del telegiornale. È stato direttore del TG1 dal 1981 al 1983, gestendo eventi storici come l’incidente di Vermicino. La sua avventura in Rai si è conclusa nel 1987.

Nel 1989 Fede è passato a Fininvest, ricoprendo ruoli chiave come direttore di VideoNews e successivamente del TG di Rete 4, carica mantenuta dal 1992 al 2012. Dopo il compimento degli 80 anni, è stato licenziato da Mediaset “per giusta causa” e ha subito indagini legate al caso Ruby.

In seguito ha ridotto la sua presenza in TV, ma ha fatto ritorno nel 2022 come ospite fisso nel talk show “Punti di Vista” su Cusano Italia TV e ha ripreso a scrivere una rubrica sul settimanale “Visto”.