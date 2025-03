Morte di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro rompe il silenzio e lancia un messaggio il giorno dopo il funerale dell’attrice: le sue parole

Il funerale di Eleonora Giorgi, attrice di 71 anni, ha avuto luogo il 5 marzo nella chiesa degli Artisti, commuovendo profondamente i presenti. La cerimonia, iniziata alle 16, ha visto una grande affluenza di persone in piazza del Popolo, pronte a rendere omaggio alla star del cinema italiano. La musica dei Pink Floyd ha accompagnato il feretro, creando un’atmosfera triste. Monsignor Antonio Staglianò ha officiato la celebrazione, dopo la quale il primogenito Andrea Rizzoli ha letto un toccante messaggio per la madre.

Andrea ha ringraziato coloro che hanno conosciuto Eleonora attraverso i suoi film e ha condiviso ricordi personali, presentandola come una figura materna. Il secondo figlio, Paolo Ciavarro, troppo provato per parlare, ha espresso apprezzamento per la partecipazione al funerale, sottolineando l’importanza dell’affetto nei momenti difficili. La cerimonia ha unito amici, familiari e colleghi nel ricordo dell’eredità artistica e umana di Eleonora, creando un forte senso di comunità.

In un intervento successivo, Paolo ha riflettuto sul carattere di Eleonora, descrivendola come intransigente ma con convinzioni giuste. Ha parlato del significato della malattia, chiarendo che chi è malato si affida a medici e cari, suscitando comprensione tra i presenti. Sebbene non sia riuscito a parlare durante il funerale, ha potuto esprimere i suoi sentimenti in precedenza, evidenziando il profondo legame con sua madre.

Entrambi i figli hanno sottolineato l’importanza del pubblico per un artista, con Paolo che ha ringraziato le persone su Instagram, usando un’immagine simbolica per esprimere affetto verso Eleonora. La celebrazione della sua vita rimarrà impressa nei cuori di chi l’ha amata.