Morte di Domenico Canu, chitarrista dei Planet Funk

Domenico Canu, chitarrista dei Planet Funk, è morto a 66 anni. La notizia è stata comunicata tramite i canali social della band, da lui co-fondata negli anni Novanta insieme a Marco Baroni, Alex Neri e Sergio Della Monica. Il decesso è stato annunciato il 26 maggio, con un messaggio che esprime il “grande dolore” per la sua prematura scomparsa, avvenuta in una clinica a Camaldoli a causa di un cancro al colon.

Canu è stato un musicista poliedrico: chitarrista, arrangiatore, produttore e cantautore. Ha contribuito a creare i Planet Funk dalla fusione delle band Souled Out e Kamasutra. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo con brani iconici come “Chase the Sun” e “Inside All the People”, e ha recentemente celebrato 25 anni di carriera con il nuovo pezzo “Nights in White Satin”.

Diverse personalità del mondo musicale, come Roberto Angelini, hanno ricordato Canu esprimendo la loro gratitudine per l’impatto che ha avuto sulle loro vite. I dettagli relativi alle esequie saranno comunicati in seguito.

