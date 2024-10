Morte di Davide Astori: Le motivazioni della condanna in appello per il medico Giorgio Galanti

È stata confermata in appello la condanna a un anno di reclusione per il professor Giorgio Galanti, medico sportivo, per la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018 a causa di una fibrillazione ventricolare legata a una cardiomiopatia aritmogena silente. La sentenza evidenzia che il comportamento di Galanti è stato “in netta contraddizione con le linee guida del settore” e non ha rispettato le “buone pratiche clinico-assistenziali”. L’accusa ha sostenuto che il medico, già condannato in primo grado per omicidio colposo, non avrebbe effettuato i necessari accertamenti di secondo livello, nonostante ci fossero segni di patologie cardiache nel calciatore.

I test di sforzo svolti su Astori avevano rivelato anomalie, tra cui un’extrasistolia ventricolare, che avrebbero dovuto allertare il medico per approfondire la situazione. Secondo l’accusa, se fosse stata effettuata una valutazione adeguata, la malattia avrebbe potuto essere diagnosticata e il calciatore sarebbe stato in grado di continuare la sua carriera professionistica e, in ultima analisi, sarebbe potuto rimanere in vita.

Davide Astori, nato nel 1987, ha avuto una carriera sportiva brillante, trascorrendo anni nelle giovanili del Milan e giocando per squadre come Cagliari, Roma e Fiorentina, diventando capitano di quest’ultima. Era conosciuto per le sue doti calcistiche, ma anche per la sua leadership e umiltà. La sua morte improvvisa ha avuto un impatto profondo non solo su chi lo conosceva, ma sull’intero panorama calcistico, portando la Fiorentina e il Cagliari a ritirare il numero 13, che Astori indossava.

La tragedia di Davide Astori ha sollevato domande sulla salute dei calciatori e sull’importanza di controlli medici approfonditi in ambito sportivo. L’inchiesta e il processo hanno messo in luce la necessità di standard elevati nelle pratiche di monitoraggio della salute degli atleti, specialmente in quelli che affrontano sforzi fisici intensi.

In sintesi, la condanna di Giorgio Galanti rappresenta non solo un caso di responsabilità legale, ma anche un momento di riflessione sulla prevenzione delle morti improvvise nel mondo dello sport.