Morte di Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina a 64 anni

Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata sulle colline di Firenze, nella zona di Careggi. Aveva 64 anni e, sebbene non siano ancora state confermate le cause del decesso, è stata avviata un’indagine che non esclude l’ipotesi di un gesto volontario. L’allerta è scattata durante il pomeriggio, quando un familiare ha richiesto l’intervento delle autorità.

Nato il 25 aprile 1961 a Colle Umberto, in provincia di Treviso, Pin ha militato nella Fiorentina dal 1982 al 1991, collezionando 192 presenze e contribuendo alla storia del club. Tra i momenti salienti della sua carriera si ricorda la finale di Coppa UEFA del 1990, persa contro la Juventus.

Dopo la sua esperienza in viola, ha continuato a giocare per Verona e Siena, prima di ritirarsi nei primi anni Novanta. In seguito, ha dedicato il suo tempo al calcio giovanile e a club dilettantistici toscani. Nel 2022, era stato inserito nella Hall of Fame della Fiorentina, una testimonianza del suo legame con la squadra.

Il club viola ha espresso profondo cordoglio mediante un comunicato, sottolineando come Pin abbia lasciato un’impronta indelebile nella storia della squadra e ringraziando per il sostegno che ha sempre dimostrato nei confronti del club. Anche il Verona, squadra con cui Pin ha condiviso quattro stagioni, ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia.