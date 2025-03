Morte di Carmine Gallo, ex superpoliziotto agli arresti domiciliari per l’inchiesta Equalize: infarto fatale in casa

Carmine Gallo, ex superpoliziotto, è morto il 9 marzo a 67 anni nella sua casa di Garbagnate Milanese. Era agli arresti domiciliari dal mese di ottobre, accusato di associazione a delinquere e accesso abusivo a sistemi informatici, tra altri reati. All’epoca della sua morte, era attesa la sua comparsa al Tribunale del Riesame per discutere un ricorso presentato dalla procura di Milano.

Gallo, originario di Gragnano, aveva dedicato quasi trent’anni alla carriera nella polizia, ritirandosi nel 2018. Recentemente, era stato condannato a due anni per rapporti discutibili con un confidente che operava come doppio gioco. La sua carriera era costellata di successi, tra cui l’identificazione dei responsabili della strage di Duisburg nel 2007 e la liberazione di Alessandra Sgarella, rapita dalla ‘ndrangheta nel 1997.

Tuttavia, il ritratto emerso dall’inchiesta Equalize era completamente diverso. Gallo veniva descritto come una figura spregiudicata e coinvolta in relazioni con criminalità organizzata milanese, pronta a stringere accordi per ottenere vantaggi personali, come posti auto riservati. L’inchiesta, condotta dal pm della Dda Francesco De Tommasi e dai carabinieri, aveva messo in luce la gestione dell’agenzia di investigazioni Equalize, fondata da Gallo e dal presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali.

Durante il primo interrogatorio, Gallo aveva ammesso di aver effettuato accessi a banche dati della polizia, ma aveva negato di dirigere una rete di dossieraggi illegali, sostenendo di aver sempre lavorato per le istituzioni. La sua morte ha aperto interrogativi sulla conclusione delle indagini e sull’impatto della sua carriera controversa.