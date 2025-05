Morte di Bruno Sette: indagato il figlio per omicidio

Le indagini sulla morte di Bruno Sette, 76enne trovato privo di vita nella sua abitazione a Porto Viro, hanno portato a un’importante svolta. La Procura di Rovigo ha iscritto il figlio 46enne, pizzaiolo, nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale. Secondo il procuratore capo Manuela Fasolato, il sequestro di indumenti, dell’auto e di altri effetti personali è stato disposto per approfondire la dinamica del caso.

Bruno Sette è stato scoperto deceduto in un vialetto della sua villetta il 23 maggio, con diverse ferite alla testa. Le indagini preliminari suggeriscono che l’anziano potrebbe essere morto dopo una colluttazione con il figlio, durante la quale avrebbe sbattuto la testa. Testimoni, tra cui familiari, avrebbero dato l’allarme e sono stati riscontrati segni di sangue nella zona.

La vittima, conosciuta come “Buro”, viveva a Porto Viro ed era separata dalla moglie. Dalla loro unione sono nati tre figli; uno di loro, il 46enne indagato, è a contatto con le forze dell’ordine, già a suo tempo noto per altre questioni. Attualmente, il figlio rimane a piede libero mentre proseguono le indagini per definire ulteriormente gli eventi e il possibile movente.

