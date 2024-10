Morte di Bergamini, condannata a 16 anni l’ex fidanzata

Sedici anni di reclusione sono stati inflitti dalla Corte d’Assise di Cosenza a Isabella Internò, unica imputata per l’omicidio volontario del calciatore Denis Bergamini, avvenuto 35 anni fa, il 18 novembre 1989. La tragedia si è consumata lungo la Strada Statale 106, vicino a Roseto Capo Spulico. Durante il processo, la Procura di Castrovillari, attraverso una lunga requisitoria del procuratore capo Alessandro D’Alessio e del pm Luca Primicerio, aveva richiesto per la Internò una condanna a ventitré anni e il riconoscimento di aggravanti come la premeditazione e i futili motivi.

Secondo le accuse, Bergamini sarebbe stato soffocato con un metodo “soft” e posizionato sul pavimento stradale dopo la morte, per poi essere investito da un camion, un’azione concepita per far sembrare che fosse stato un incidente. I magistrati hanno definito il crimine di natura passionale, ricollegandolo al desiderio di Isabella di proteggere il proprio “onore” dopo la rottura della relazione e un’interruzione di gravidanza avvenuta tra i due. La Corte, presieduta dal giudice Paola Lucente, ha riconosciuto la colpevolezza della Internò per l’omicidio, escludendo però le aggravanti richieste dall’accusa e concedendo attenuanti generiche.

In aula, Isabella si è dichiarata innocente, affermando: “Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio”. Ha anche sottolineato l’assenza di testimoni a suo favore. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro novanta giorni.

Dopo il verdetto, l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini, ha commentato: “È stata fatta giustizia. Ora bisognerà processare anche il cugino di Isabella e sono già stati trasmessi gli atti in Procura per ascoltare altri testimoni per falsa testimonianza”. Questo implica che l’indagine non è conclusa e potrebbero esserci ulteriori sviluppi legali legati a questa vicenda complessa e dolorosa, che ha segnato la vita del calciatore e delle sue persone care per decenni.