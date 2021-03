Una donna patologicamente gelosa. Tanto ossessionata dall’uomo che l’aveva lasciata da arrivare ad ucciderlo piuttosto che rischiare di vederlo con un’altra. Una donna cresciuta in una famiglia pronta forse a punire con la morte un ragazzo “colpevole” di aver “disonorato” e poi lasciato la figlia. A 31 anni dalla sua morte, i magistrati hanno ormai la certezza: Denis Bergamini, il centrocampista che aveva fatto sognare la curva del Cosenza, è stato assassinato e l’unica indiziata è la sua ex compagna dell’epoca, Isabella Internò. Cinquantun anni oggi, Internò ha ricevuto un avviso di conclusione indagini per omicidio premeditato, aggravato da motivi abietti e futili.

Quella che per decenni ha giurato di aver assistito impotente al suicidio del ragazzo, in realtà – sostiene la procura di Castrovillari – è la sua assassina. Il 18 novembre del 1989, il giovane calciatore non si è lanciato sotto le ruote di un camion per farsi travolgere, ma è stato vittima di un vero e proprio agguato. Attirato con un tranello, sarebbe stato narcotizzato, soffocato forse con la cintura di un’automobile, un sacchetto o una sciarpa, quindi collocato sull’asfalto per simulare un suicidio o un incidente. Per decenni in molti ci hanno creduto.

Ci sono volute tre inchieste, di cui due naufragate, e tutta la determinazione della sorella gemella, Donata, perché il caso non venisse dimenticato, il fascicolo fosse riaperto e si arrivasse ad una verità. Fondamentali sono stati i nuovi accertamenti per lungo tempo invocati dalla famiglia e disposti dalla procura di Castrovillari quando il caso è stato riaperto. Da lì è arrivata la prova, inconfutabile, che il ragazzo era morto prima di toccare l’asfalto. Che Denis era stato ammazzato. “Elementi interessanti – dice il legale della famiglia Bergamini, l’avvocato Fabio Anselmo – si rintracciano anche nelle conversazioni che sono state intercettate mentre quella super perizia è stata eseguita, perché dimostrano una sensibile preoccupazione riguardo all’esito”.

La ricostruzione dell’omicidio – perché come tale oggi si può con certezza definire – di Denis Bergamini però è ancora parziale. Per i magistrati, Internò ha agito “in concorso con persone rimaste ignote”. Non si tratterebbe di Luciano Conte, poliziotto e attuale marito della donna indagato con l’accusa di averla aiutata a depistare le indagini. Né di Raffaele Pisano, l’autista del camion che ha travolto Bergamini più di trent’anni fa e ha sempre confermato la versione di Internò. A quanto pare, non ci sono elementi sufficienti per procedere contro di loro.

I sospetti si addensano tutti sulla famiglia della donna. “I risultati indiziari emersi nel corso delle indagini – si legge nel provvedimento – hanno fondatamente portato a ritenere i genitori di Isabella Internò partecipi del piano criminoso della figlia di uccidere Donato Bergamini, contribuendo alle fasi di ideazione e organizzazione”. E forse il raggio delle complicità è ancora più largo se è vero che “alcuni parenti della Internò avrebbero fattivamente partecipato – come esecutori materiali – all’omicidio di Donato Bergamini, ma dalle risultanze sono emersi elementi indiziari non sufficienti ad avere valenza probatoria”.

Tutte carte che l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia, vuole esaminare prima di sbilanciarsi. “Donata Bergamini ha saputo della chiusura delle indagini da un comunicato stampa. Abbiamo ricevuto tutti gli atti solo da qualche giorno, troppo pochi per esaminarli con attenzione”. I verbali di interrogatorio di oltre duecento testimoni ascoltati come persone informate sui fatti, centinaia di informative, intercettazioni. Una mole di atti imponente. Ma da una prima analisi, “del tutto sommaria” dice il legale, “possiamo dire che gli accertamenti sono stati ad ampio raggio, si è indagato anche su chi ha tentato a tutti i costi di raccontare un’altra verità”.

Ma in primo luogo c’è il risultato, fondamentale, di aver restituito ad una famiglia “una verità negata per 31 anni. Una verità triste perché parliamo di un ragazzo è stato ucciso”. E soprattutto scevra dalle tante ombre che su Denis Bergamini qualcuno ha voluto far allungare, suggerendo che la sua morte potesse essere legata a giri di droga o di partite aggiustate a favore di totonero. Quell’omicidio invece – è emerso oggi dalle indagini – è maturato solo nella mente della donna che aveva deciso di essere l’unica e l’ultima.

Giovanissima all’epoca, poco più che maggiorenne, incapace di far pace con l’idea di essere stata lasciata, Internò non ha dato tregua a Bergamini negli ultimi mesi di vita. I pm parlano di comportamenti persecutori, di come lei fosse arrivata persino a “nascondersi per spiare Denis quando rientrava a casa, di annusare i vestiti per accertarsi di eventuali profumi di altre donne, di sottoporlo a perquisizioni”, di come insultasse e aggredisse ogni donna con cui si relazionava. Tutti elementi che le prime inchieste non hanno mai valorizzato, altri invece non sono mai stati cercarti. “Continua ad essere inspiegabile che all’epoca non sia stata fatta un’autopsia, così come che i vestiti non siano restituiti subito alla famiglia, senza parlare – commenta l’avvocato Anselmo – della curiosa morte per incidente stradale dei magazzinieri che avrebbero voluto farlo”. Lati oscuri, tanti, troppi. Tutti ancora da approfondire. Appunti per un’altra inchiesta.