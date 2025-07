Morte di Aurora Maniscalco: i misteri che puzzano di oro nero

La recente morte di Aurora Maniscalco, una hostess palermitana di 24 anni, avvenuta a Vienna, ha sollevato interrogativi e punti oscuri. La giovane è deceduta dopo una caduta dal terzo piano del suo appartamento, dove si trovava con il fidanzato, Elio Bargione, 27 anni.

L’autopsia ha escluso segni evidenti di violenza, ma si attendono i risultati di ulteriori esami sui tessuti. Nel contesto delle indagini, è stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio nei confronti di Bargione, un provvedimento standard visto l’accaduto. Una vicina ha riferito di aver udito, prima della caduta, rumori di mobili e lanci di sedie dall’appartamento della coppia, segnali di un possibile alterco.

Il fidanzato ha avvisato il padre di Aurora solo dieci ore dopo l’incidente, usando il telefono della ragazza, un fatto che ha suscitato sospetti. Inoltre, i profili social della giovane sono stati chiusi da qualcuno rimasto anonimo, e gli inquirenti hanno sequestrato il suo cellulare per un’analisi forense.

La madre di Aurora ha descritto un ambiente domestico confuso, trovando una borsa con effetti personali in disordine, che suggerivano un possibile intento della giovane di lasciare quella casa. Aurora non lavorava più come hostess e aveva progetti per un futuro diverso, come una nuova carriera in un centro animalista.

Ulteriori indizi emersi riguardano un documento nel quale Aurora lamentava di aver subito aggressioni e delle striature scoperte sul suo braccio. Le circostanze della sua morte rimangono complesse e necessitano di chiarimenti approfonditi.