Morte di Auro Basiliani, eroe del calcio veronese

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Auro Basiliani, noto anche come “Basilio”. Con 90 anni di vita, Basiliani è stato uno dei protagonisti della storica promozione del Verona in Serie A. Ha giocato per sei stagioni con la squadra, collezionando 180 presenze e segnando 13 gol, un risultato significativo per un difensore.

Arrivato a Verona nel 1956, è stato subito amato dai tifosi per il suo fisico e il suo spirito combattivo. Giancarlo Savoia, un ex compagno di squadra, ricorda come Basiliani fosse una figura speciale, non solo in campo ma anche fuori, capace di incoraggiare i giovani.

Basiliani ha raccontato aneddoti del suo passato, incluso un famoso gol contro il Milan, realizzato nonostante fosse in condizioni fisiche precarie. La sua carriera, oltre al calcio, includeva anche un lavoro come doganiere, che spesso trascurava per dedicarsi al mare.

Molti ex compagni e amici lo ricordano con affetto. Sante Begali, noto per il premio fair play, e Carlo Bonazzi, ex presidente del Verona, hanno condiviso i loro ricordi. Bonazzi ha sottolineato la lealtà e la dedizione di Basiliani alla maglia gialloblù, mentre il portiere Italo Ghizzardi ha raccontato di un episodio divertente legato a un gol di Basiliani, sottolineando il suo umorismo e il suo carisma nel gruppo.

La perdita di Auro Basiliani lascia un grande vuoto nel cuore dei tifosi e della comunità calcistica, testimoniando il suo impatto duraturo nel mondo del calcio.