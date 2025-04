Morte di Antonello Fassari, il toccante ricordo di Claudio Amendola: le sue parole commuovono

Claudio Amendola ricorda con grande dolore l’amico e collega Antonello Fassari, scomparso a 72 anni, con cui ha condiviso non solo il set della serie I Cesaroni, ma anche un profondo legame umano. La notizia della sua morte ha colpito il panorama dello spettacolo italiano, lasciando un vuoto incolmabile. In un’intervista, Amendola ha affermato: “Sarai per sempre mio fratello”, esprimendo il significato di anni di collaborazione e amicizia.

Fassari era affetto da una grave malattia, e sebbene il cast fosse a conoscenza della situazione, il dolore per la sua scomparsa è stato ineguagliabile. Amendola ha descritto il suo dolore come un pezzo di vita che se ne va ma ha cercato di onorare Fassari ricordandolo con un sorriso, immaginandolo “borbottare da qualche parte lassù”.

Fassari è ricordato per il suo ruolo di Cesare, l’oste de I Cesaroni, un personaggio emblematico che rappresentava l’anima autentica di Roma. Ma per chi lo ha conosciuto era molto di più: un grande artista e un amico leale. Verdiana Bixio, produttrice della nuova serie, ha dichiarato di essere incredula e addolorata per la perdita.

La serie I Cesaroni sta tornando, ma senza Fassari, il cast sperava di vederlo sul set nonostante la sua malattia. La sceneggiatura, scritta da Amendola per omaggiarlo, ora diventa una dedica postuma che riflette l’affetto per lui. La morte di Fassari segna una perdita irreparabile nel tessuto umano e artistico che ha creato attorno a sé, evidenziato dall’affetto ricevuto nei comunicati e sui social media. La sua assenza sarà palpabile in ogni momento della serie, scrivendo una storia che rimarrà nel cuore del pubblico.