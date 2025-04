Morte di Antonello Fassari, il cordoglio di colleghi e celebrità per i 72 anni di vita

È scomparso Antonello Fassari, celebre per il ruolo dell’oste Cesare Cesaroni nella serie “I Cesaroni”, ma noto anche per le sue partecipazioni in “Romanzo Criminale” e “Suburra”. Fassari, morto a 72 anni dopo una lunga malattia, ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio da attori, personaggi televisivi e VIP.

Claudio Amendola, suo collega e amico, ha espresso il suo dolore dicendo: “Sarai per sempre mio fratello”. Ha ricordato che la settima stagione di “I Cesaroni” sarebbe stata dedicata a Fassari, anche se non erano pronti alla sua scomparsa. Alessandra Mastronardi, che nel telefilm interpretava Eva Cudicini, ha condiviso un messaggio su Facebook, esprimendo la sua tristezza e dichiarando che il personaggio di Fassari resterà nel cuore di molti.

Ludovico Fremont, che ne “I Cesaroni” interpretava Walter Masetti, ha citato il famoso tormentone di Cesare, esprimendo gratitudine per i momenti condivisi. Anche il musicista Piotta ha voluto omaggiarlo con un pensiero affettuoso.

Fulvio Abbate, giornalista e scrittore, ha descritto Fassari come un amico unico, mentre Luca Abete ha semplicemente scritto: “È stato bello conoscerti”. Frankie hi-nrg mc ha ricordato il suo primo incontro con Fassari durante una esibizione televisiva nel 1992, parlando della sua gentilezza.

Infine, Ivan Zazzaroni ha sottolineato come Fassari fosse una figura che ispirava gioia e dolcezza, paragonandolo a un compagno di classe amato. I ricordi e le parole di affetto testimoniano quanto fosse caro a tutti.