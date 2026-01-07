Morte di Alex Felipe, addio al futsal brasiliano

Una tragedia ha colpito il mondo del futsal, in particolare quello brasiliano. Alex Felipe, laterale di 32 anni nato a San Paolo, è venuto a mancare prematuramente. Giocava attualmente in Russia per la MFK Norilsk Nickel e aveva alle spalle una carriera importante con trascorsi in Brasile nel Cascavel, Inter Movistar in Spagna, Joinville in Brasile e Sporting Lisbona in Portogallo.

Il suo nome è particolarmente legato al Corinthians, dove ha iniziato dalle giovanili e ha giocato in due fasi importanti, dal 2013 al 2014 e dal 2017 al 2018. L’atleta si è sentito male in aeroporto e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto. Alex Felipe aveva solo 32 anni e lascia dietro di sé una carriera promettente e una grande tristezza nel mondo del futsal.