Morte di Alex Felipe, addio al futsal brasiliano

Morte di Alex Felipe, addio al futsal brasiliano

Una tragedia ha colpito il mondo del futsal, in particolare quello brasiliano. Alex Felipe, laterale di 32 anni nato a San Paolo, è venuto a mancare prematuramente. Giocava attualmente in Russia per la MFK Norilsk Nickel e aveva alle spalle una carriera importante con trascorsi in Brasile nel Cascavel, Inter Movistar in Spagna, Joinville in Brasile e Sporting Lisbona in Portogallo.

Il suo nome è particolarmente legato al Corinthians, dove ha iniziato dalle giovanili e ha giocato in due fasi importanti, dal 2013 al 2014 e dal 2017 al 2018. L’atleta si è sentito male in aeroporto e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto. Alex Felipe aveva solo 32 anni e lascia dietro di sé una carriera promettente e una grande tristezza nel mondo del futsal.

