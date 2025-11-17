Morte delle gemelle Kessler, icone del divertimento tedesco

Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte. La notizia è stata diffusa dal quotidiano tedesco Bild, che ha informato che le due 89enni sono state trovate senza vita nella loro casa a Gruenwald, vicino a Monaco di Baviera. I loro corpi erano collocati affiancati, in appartamenti contigui, separati solo da una parete scorrevole. Secondo Bild, le gemelle avrebbero scelto il suicidio assistito, una pratica legalmente permessa in Germania in determinate circostanze.

Nate nei pressi di Lipsia, a Nerchau, nel 1936, Alice e Ellen erano conosciute come “le gambe della nazione”. Fin da piccole si erano dedicate alla danza al balletto dell’Opera. Nel 1952, si trasferirono nella Germania Ovest, lasciando la Repubblica Democratica Tedesca, e a Düsseldorf iniziò la loro eccellente carriera, che le portò a esibirsi in tutto il mondo. Hanno collaborato con artisti di fama internazionale come Frank Sinatra e Fred Astaire.

Nel loro testamento, le Kessler hanno disposto di essere cremate e che le loro ceneri siano conservate nella stessa urna. Artiste versatili, erano apprezzate anche dal pubblico italiano. Il loro successo in Italia iniziò negli studi televisivi di Giardino d’inverno, e poi a Studio Uno con Mina. Recitarono anche nel cinema con Dino Risi e Alberto Sordi, e furono protagoniste a teatro con Garinei e Giovannini.

Sono ricordate per icone come il Carosello dei collant e per il ritornello de La notte è piccola, nonché per le loro apparizioni in Milleluci e Canzonissima. Le loro performance continuano a essere molto celebrate su YouTube. In una recente intervista, ricordavano con affetto il lavoro con artisti come Mina e Raimondo Vianello.