Morte del figlio di Occhiuto, il messaggio di Gasparri: cosa ha scritto

“Sono vicino all’amico Mario Occhiuto con tutti i senatori di Forza Italia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio”. Così scrive sul suo profilo X Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, in riferimento alla morte di Francesco Occhiuto, il figlio 30enne del senatore ed ex sindaco di Cosenza. Gasparri esprime la sua solidarietà e quella del gruppo al senatore Occhiuto, sottolineando l’importanza di essere presenti nella preghiera e nella fraterna amicizia in un momento tanto drammatico per lui e la sua famiglia. La comunità politica di Forza Italia si unisce nel cordoglio, offrendo conforto e supporto a Mario Occhiuto in questo difficile frangente. Gasparri conclude il suo messaggio abbracciando tutta la famiglia Occhiuto e dedicando un pensiero a Roberto, un altro membro della famiglia. Il messaggio riflette sentimenti di empatia e sostegno, evidenziando come la perdita di un figlio sia un evento devastante, che tocca non solo la famiglia ma anche l’intera rete di amici e colleghi. La testimonianza di amicizia e vicinanza dimostra l’importanza della comunità in momenti di lutto e dolore, evidenziando il valore dei legami personali e professionali. La situazione viene affrontata con rispetto e sensibilità, affinché la famiglia Occhiuto possa sentire tutto il calore e la solidarietà del proprio circolo. La dichiarazione di Gasparri rappresenta un gesto simbolico di unità in un momento di grande tristezza per tutti coloro che conoscevano Francesco Occhiuto.