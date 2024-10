Morte Carbonizzata a Foggia: Investigatori Svelano una Messinscena, Marito Sotto Indagine

L’incendio che ha causato la morte di Lucia Salcone, trovata carbonizzata nella sua auto dopo un incidente avvenuto il 27 settembre vicino a Foggia, potrebbe non essere frutto di un semplice sinistro stradale. Infatti, le indagini degli inquirenti puntano a considerare l’ipotesi di omicidio da parte del marito, Ciro Caliendo. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 13, mentre l’auto, guidata da Caliendo, è uscita di strada, schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco.

Mentre Caliendo si è salvato, riuscendo a uscire dall’auto, Lucia è stata ritrovata carbonizzata all’interno del veicolo. Gli investigatori hanno però trovato incongruenze nella versione fornita dal marito riguardo le circostanze dell’incidente. Innanzitutto, Caliendo avrebbe perso il controllo dell’auto senza fornire spiegazioni convincente e non sarebbe riuscito a liberare sua moglie bloccata nell’abitacolo, nonostante i tentativi che avrebbero provocato bruciature sulle sue mani e braccia.

Di conseguenza, ora si sospetta che l’incendio possa essere stato provocato intenzionalmente da Caliendo come una messinscena per nascondere un omicidio. Gli inquirenti hanno emesso un avviso di garanzia nei confronti di Caliendo per omicidio volontario, atto necessario per consentire all’indagato di nominare un consulente legale durante l’autopsia sul corpo della moglie, che è prevista per il 3 ottobre.

L’avvocato di Caliendo, Angelo Masucci, ha dichiarato di essere favorevole all’autopsia, in quanto questo aiuterà a stabilire le cause reali della morte della signora Salcone, considerata dall’indagato come conseguenza diretta dell’incidente. L’inchiesta continua con la raccolta di prove e testimonianze, mentre la comunità di San Severo è scossa da questa tragedia. L’ipotesi di un incendio doloso ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla verità dietro un evento così tragico. Gli sviluppi futuri delle indagini saranno seguiti con attenzione, dato il gravissimo crimine di cui si sospetta la responsabilità del marito.