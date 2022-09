Morte Bruno Arena, l’ultimo saluto del figlio Gianluca: “Non ero pronto”

Bruno Arena ci ha lasciato ieri all’età di 65 anni. Comico, componente del duo I Fichi d’India, Bruno si era allontanato dalle scene alcuni anni fa quando fu colpito da un improvviso aneurisma cerebrale.

A darne la notizia per primo è stato l’amico Paolo Belli con un post su Instagram. Poi tutti i colleghi, amici e conoscenti si sono stretti nel suo ricordo. Bruno era amato e benvoluto da tutti, la sua comicità ha fatto ridere migliaia di persone.

A partire dal collega Max Cavallari che è stato per anni al suo fianco nel duo I Fichi d’India. “Hai preso la valigia e le parrucche? Adesso farai ridere i grandi lassù….È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre” – ha scritto.

A ricordare il papà in queste ore è stato il figlio Gianluca che ha ereditato dal papà l’anima comica visto il percorso di vita che ha scelto.

Gianluca ha voluto ricordarlo con poche semplici parole pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati – ha scritto Gianluca Arena in una storia su Instagram – buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso” – ha scritto.

Nei mesi scorsi sempre Gianluca ha pubblicato diverse frasi che mostrano l’amore che c’era tra i due. Dopo l’aneurisma che lo ha colpito Bruno non era più lo stesso e in un certo senso Gianluca ha avuto come un rimpianto per i momenti passati insieme e non goduti a dovere.

“Una festa alla quale avrei dovuto dare più importanza in passato” – disse ad esempio festeggiando la festa del papà alcuni mesi fa. Oppure sotto una foto di famiglia dove diceva: “Ci siamo concentrati troppo spesso sulle nostre differenze, invece di pensare a quante cose ci accomunano”.

Gianluca ha poi anche reso noto dove si terranno i funerali del padre. “I funerali si terranno a Varese presso la basilica di San Vittore, venerdì 30 settembre alle ore 15:30” – ha scritto per chi vorrà dare l’ultimo saluto al comico.