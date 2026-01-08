Morte a Treviso per malattia rara

Paolo Mazzini, un informatico di 50 anni residente a Ponzano, è deceduto a causa di una complicazione dovuta a un’influenza contratta due anni fa. L’uomo era affetto da due malattie rare, scoperte da pochi anni, e la situazione era peggiorata ulteriormente dopo la scorsa estate.

Paolo era originario di Porto Santo Stefano in Toscana e si era trasferito a Ponzano per amore. Lui e la moglie Silvia si erano conosciuti durante il palio di Ferragosto e avevano avuto un figlio di 15 anni, Alessandro. Paolo lavorava in un’azienda informatica di Villorba e amava i viaggi e il mare toscano.

I problemi di salute erano iniziati quattro anni fa, quando Paolo aveva scoperto di avere il diabete e aveva iniziato a notare delle chiazze strane sulla pelle. Dopo una lunga diagnosi, si era scoperto che si trattava di una malattia rara. Due anni dopo, era stata diagnosticata una seconda malattia rara, sempre in concomitanza con l’influenza. Per un periodo, Paolo era stato anche in dialisi e, dopo l’estate, non riusciva più a vedere. Le condizioni erano peggiorate improvvisamente e Paolo era deceduto dopo una lunga lotta. I funerali sono stati fissati sabato alle 10.30 alla chiesa di Ponzano.