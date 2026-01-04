Morte a Fuerteventura

Letizia Ciampi, una donna di 47 anni di Bagno a Ripoli, è stata trovata morta in un bed and breakfast a Fuerteventura, nelle Canarie, dove era arrivata per una breve vacanza a Capodanno. La donna lavorava come agente di commercio e aveva deciso di prendersi una pausa dal suo impegnativo lavoro. Tuttavia, durante il soggiorno, ha iniziato a sentirsi male e ha dovuto recarsi due volte al pronto soccorso locale a causa di difficoltà respiratorie e dolori al petto. Nonostante le visite mediche, il suo stato di salute è peggiorato e gli amici l’hanno trovata senza vita nel bed and breakfast.

Letizia Ciampi era una persona molto attiva e impegnata, sia nel lavoro che nella vita privata. Lavorava come rappresentante per un’azienda alimentare e aveva una vita piena di interessi, tra cui la palestra e il gioco del padel. Non aveva particolari problemi di salute e i sintomi che aveva manifestato a Fuerteventura non avevano allarmato i medici, che le avevano consigliato di effettuare una visita ai polmoni una volta tornata in Italia. Tuttavia, il suo malessere è aumentato rapidamente e ha portato alla sua morte.

Gli amici descrivono Letizia Ciampi come una persona “inarrestabile” e sempre pronta al confronto, anche con chi la pensava diversamente da lei. Si era anche candidata in politica a livello locale con il centrodestra e aveva una grande capacità di ascoltare e di essere aperta al dialogo. La sua morte è stata una grande sorpresa per tutti e ha lasciato un grande vuoto nella comunità di Bagno a Ripoli. Un’inchiesta è stata avviata e un’autopsia è stata disposta per determinare le cause della sua morte.