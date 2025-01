Mortale caduta a Civezzano: si indaga per omicidio sulla morte di Alessio Pedrotti

La morte di Alessio Pedrotti, artigiano cinquantenne di Civezzano (Trento), avvenuta il 20 dicembre, è avvolta nel mistero. Già cinque giorni prima, Pedrotti era stato rinvenuto in casa agonizzante dal figlio, in una pozza di sangue. Inizialmente, la causa del decesso era stata identificata come una caduta accidentale dalle scale, ma le indagini, condotte dai Ris di Parma, hanno aperto la possibilità di un omicidio.

Le indagini si sono intensificate dopo che l’autopsia ha rivelato la causa della morte: setticemia, e sono emerse circostanze discutibili riguardanti gli eventi della notte fatale. La casa di Pedrotti era stata trovata chiusa dall’interno, in stato di ordine e attualmente sotto sequestro. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se ci fosse qualcun altro in casa al momento della tragedia.

L’incidente inizialmente considerato è stato riconsiderato alla luce di alcuni dettagli. Pedrotti è stato rinvenuto in fondo a una scala ripida, e accanto a lui c’erano attrezzature da arrampicata senza tracce di sangue. Inoltre, la ringhiera, che avrebbe dovuto mostrare segni di una caduta, era intatta. L’autopsia ha evidenziato ferite sul braccio, incompatibili con una semplice caduta, suggerendo l’uso di un oggetto affilato che ha provocato l’emorragia fatale.

L’attenzione della Procura è ora rivolta alla possibile identificazione dell’arma del delitto e al recupero di oggetti presenti in casa al momento, che potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire la dinamica degli eventi.

Pedrotti, molto attivo e appassionato di montagna e arrampicata, viveva a Barbaniga e aveva tre figli con la sua ex moglie. La sua vita si era recentemente interrotta dopo un periodo di salute compromessa che lo aveva portato a un ricovero ospedaliero prima del tragicissimo evento. La sera precedente alla sua morte, era stato al bar con un amico, ma la mattina seguente è deceduto in circostanze ancora poco chiare.

Le indagini continuano in modo serrato, cercando di chiarire ogni aspetto della misteriosa morte di Alessio Pedrotti, con l’auspicio di trovare risposte su una vicenda che ha scosso la comunità locale.