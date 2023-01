Morta Sylvia Syms, la Regina Madre di 'The Queen'

L’attrice britannica Sylvia Syms, nota per aver interpretato di recente la Regina Madre nel film “The Queen – La regina” (2006) di Stephen Frears, accanto ad Helen Mirren nei panni della regina Elisabetta II, è morta venerdì 27 gennaio in una casa di cura di Londra all’età di 89 anni.

Nata a Londra il 6 gennaio 1934, Sylvia Syms frequentò la Royal Academy of Dramatic Art di Londra e a vent’anni divenne una star quasi istantanea, grazie a ruoli importanti in film come il dramma della seconda guerra mondiale “Birra ghiacciata ad Alessandria” del 1958 (accanto a John Mills, Anthony Quayle e Harry Andrews), premiato al Festival di Berlino, “La spada di D’Artagnan” (1958) e “Espresso Bongo” (1959) con Cliff Richard.

Nel 1961 interpretò la moglie dell’avvocato gay Dirk Bogarde in “Victim” di Basil Dearden, all’epoca molto controverso (al film fu negato il sigillo di approvazione da parte dell’American Motion Picture Production Code), e resterà impegnata al cinema e in tv per tutti gli anni ’60 e ’70. Ha recitato nei film “La valigia del boia” (1962), “Le donne del mondo di notte” (1963), “La rivolta del Sudan” (1964), “Operazione Crossbow” (1965), “La mano che uccide” (1967), “L’organizzazione ringrazia firmato il Santo” (1968), “Non uccidevano mai la domenica” (1969), “Corri libero e selvaggio” (1969), “La morte dietro il cancello” (1972).

Nel 1974 con “Il seme del tamarindo” di Blake Edwards, un thriller romantico della Guerra Fredda interpretato anche dalle icone del cinema Julie Andrews e Omar Sharif, ottenne una nomination ai Bafta. L’anno successivo, ha presieduto la giuria della 25esima edizione della Berlinale. In seguito, Syms si è fatta apprezzare per aver interpretato un paio di noti personaggi inglesi, tra cui Margaret Thatcher, che ha ritratto nel film televisivo del 1991 “Thatcher: The Final Days”, che drammatizzava gli eventi legati alla sua rimozione dal potere.

L’ultima interpretazione di Syms sullo schermo è stata nel 2019 come ospite nella serie drammatica della Bbc/Hbo di Sally Wainwright “Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no”.