È morta suicida a soli 23 anni la star di Netflix Daisy Coleman. Fu protagonista, insieme ad Audrey Pott, di ‘Audrey & Daisy’, il documentario pluripremiato del 2016 che racconta gli abusi e le violenze sessuali subite quando ancora frequentavano il liceo. Il corpo della Coleman è stato trovato dopo che la madre, Melinda, ha allartato la polizia, preoccupata per lo stato di salute della ragazza. “Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è suicidata stanotte”, ha scritto la madre comunicando la notizia della morte su Facebook. “Era la mia migliore amica ed una figlia straordinaria. Credo pensasse che avrei potuto vivere senza di lei. Ma non è così. Non si è mai ripresa da quello che le hanno fatto quei ragazzi, e non è giusto. La mia bambina non c’è più”.

