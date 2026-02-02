10.8 C
Morta Maria Rita Parsi, psicologa a tutela infanzia

Da stranotizie
Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, è scomparsa. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, unendo attività clinica, istituzionale, ricerca e divulgazione. Nata a Roma, ha dedicato l’intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini.
La sua carriera è stata multiforme: docente, psicopedagogista, psicoterapeuta e anche sceneggiatrice televisiva. Tuttavia, il suo contributo più originale è stata la “psicoanimazione”, una metodologia da lei elaborata. Fondò la Scuola Italiana di Psicoanimazione (SIPA) e l’Associazione “Movimento per, con e dei bambini”, poi divenuta Fondazione Movimento Bambino Onlus, centro di riferimento per la cultura dell’infanzia e la lotta ad abusi e maltrattamenti.
Il suo impegno si è esteso ai media, con collaborazioni a testate nazionali e partecipazioni televisive, e alle istituzioni. È stata componente del Gruppo di lavoro per la Child Guarantee, esperta nell’Osservatorio per l’infanzia e nel 2012 fu eletta al Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo. In Italia ha ricoperto numerosi incarichi, come consulente del tribunale civile di Roma e membro di commissioni parlamentari.
Autrice prolifica con oltre cento pubblicazioni tra psicologia, narrativa e saggistica, il suo lavoro è stato riconosciuto da premi e onorificenze, tra cui il Premio Nazionale Paolo Borsellino e il Premio Hemingway.

