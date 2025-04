Morta l’attrice della famosissima fiction, aveva solo 55 anni. Terzo lutto nella soap.

Valentina Tomada, attrice nota per il ruolo di Palma Rizzo in “Il Paradiso delle Signore”, è scomparsa dopo una lunga malattia, lasciando un profondo vuoto nella fiction italiana. La notizia della sua morte, comunicata il 9 aprile 2025, ha scosso fan e colleghi, già colpiti da recenti lutti nel settore. Emanuela Grimalda ha condiviso un messaggio di cordoglio sui social, esprimendo il suo dolore per la perdita.

Le cause della morte non sono state rese ufficialmente note, ma si sa che Tomada lottava da tempo contro una grave malattia che l’aveva costretta a ritirarsi dalle scene. Poche settimane prima della sua scomparsa, l’attrice aveva rassicurato i suoi follower su Instagram, affermando di essere “un po’ sconquassata” ma pronta a combattere, dando speranza ai suoi fan.

Nata nel 1970, Valentina Tomada si era affermata come un’attrice di talento nel panorama televisivo italiano, conquistando il pubblico con i suoi ruoli in serie popolari come “Don Matteo”, “Vivere”, “Provaci ancora Prof”, “Sei forte maestro” e “Un passo dal cielo”. La sua versatilità e carisma le hanno permesso di interpretare personaggi diversi, lasciando un segno indelebile.

La morte di Valentina Tomada è un momento di profondo dolore per il mondo dello spettacolo e per chi l’ha amata. La sua carriera e la sua passione hanno contribuito significativamente alla cultura popolare italiana. Il suo lascito artistico continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno apprezzato il suo lavoro, mentre tributi e messaggi di cordoglio si moltiplicano in segno di rispetto e affetto.