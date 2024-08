morta la madre e la sorella nello stesso giorno

Durante un’intervista, Mariah Carey ha rivelato che dolore immenso stia provando in questo momento per quanto accaduto.

Grave lutto per un pezzo di storia della musica contemporanea internazionale. Una commossa Mariah Carey ha rivelato di avere il “cuore a pezzi” in un’intervista a ‘People’. Al popolare magazine, una della cantanti più amate di sempre, ha dato notizia della morte della madre e della sorella, entrambe avvenute incredibilmente lo stesso giorno.

Nello scorso fine settimana, la celebre cantante americana ha dovuto affrontare qualcosa di forte, forse troppo, con la doppia perdita che l’ha devastata. “Ho perso mia madre e, in un tragico susseguirsi di eventi, anche mia sorella è venuta a mancare lo stesso giorno”, ha raccontato alla rivista.

Durante l’intervista, Mariah Carey ha rivelato che dolore immenso stia provando in questo momento per la scomparsa della madre, Patricia, 87 anni, e della sorella, Alison, 63 anni, entrambe decedute per cause non ancora rese note.

Sono grata di aver avuto la possibilità di trascorrere l’ultima settimana della vita di mia madre al suo fianco. Ringrazio tutti per l’affetto e il supporto dimostrato e chiedo di rispettare la mia privacy in questo momento così difficile.

Il legame di Mariah Carey con sua madre e sua sorella è sempre stato piuttosto complesso. Nonostante le numerose difficoltà, soprattutto caratteriali, è riuscita a mantenere un rapporto con la madre, una cantante lirica con cui ha anche condiviso il palco nel 2010 per lo speciale televisivo “Mariah Carey: Merry Christmas to You“. Nel suo libro autobiografico, la cantante ha scritto parole toccanti sul loro legame: “Il nostro rapporto è intrecciato di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione”, si leggeva nell’autobiografia.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la relazione con la sorella Alison, un’ex tossicodipendente sieropositiva e spesso senza fissa dimora, era finita da oltre 30 anni. Non si parlavano da molto tempo ma è chiaro come fosse difficile una situazione simile per entrambe. Mariah Carey era ancora profondamente segnata dai traumi subiti da bambina. In un bruttissimo episodio, proprio Alison l’aveva drogata con il valium, oltre che averle offerto cocaina, e averla torturata con ustioni di terzo grado quando Mariah aveva solo 12 anni.