Morta la madre di Paola Caruso in Italia

Paola Caruso è tornata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, e ha annunciato la morte della sua madre adottiva, Wanda. La showgirl aveva già parlato della malattia della madre in precedenti apparizioni nel programma. Tuttavia, la notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisamente, e Paola ha raccontato di aver ricevuto la chiamata dalla clinica in cui era ricoverata sua mamma, che le ha comunicato la notizia.

Paola ha descritto il suo dolore come “inaspettato e devastante” e ha confessato di sentirsi “esausta” e di stare vivendo un incubo. Ha anche parlato della sofferenza che sta attraversando, dopo la nascita di suo figlio Michele, che ha riportato un danno permanente al nervo sciatico. La showgirl ha raccontato di aver fatto di tutto per aiutare sua madre, facendola operare e trasferendo in una struttura vicino casa, ma purtroppo non è stato possibile evitarne la morte.

La madre di Paola è deceduta due giorni dopo il ricovero in clinica, e Paola ha ricevuto la notizia la domenica, mentre pensava di portare suo figlio a visitarla il giorno successivo. La showgirl ha confessato di non aver ancora metabolizzato la perdita e di aver avuto difficoltà a comunicare la notizia a suo figlio, che ha scoppiato a piangere solo dopo il funerale.

L’ospitata di Paola Caruso a Verissimo ha suscitato molte reazioni sui social, con alcuni utenti che hanno espresso solidarietà e compassione, mentre altri l’hanno criticata per aver “spettacolarizzato” la morte della madre. Alcuni hanno anche attaccato il programma e la conduttrice Silvia Toffanin, accusandoli di essere insensibili e di sfruttare la sofferenza di Paola per ottenere ascolti.