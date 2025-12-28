Morta Brigitte Bardot icona francese

La diva francese Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni nella sua celebre residenza La Madrague, a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. La notizia è stata annunciata dalla sua fondazione, senza precisare la causa della morte. Bardot era stata ricoverata in ospedale lo scorso ottobre per gravi problemi di salute e aveva subìto un intervento chirurgico.

Dopo una carriera cinematografica e musicale di successo, Bardot si era ritirata dalle scene nel 1974, all’età di 40 anni, e aveva deciso di dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali e alla politica. Negli ultimi anni, aveva suscitato polemiche per le sue prese di posizione contro l’Islam francese e le pratiche rituali religiose di macellazione halal.

Bardot era considerata un’icona della bellezza e della sensualità francese, grazie ai suoi ruoli in film come “E Dio creò la donna” e “Il disprezzo”. La sua vita sentimentale era stata altrettanto intensa, con quattro matrimoni e numerose relazioni con uomini famosi.

La carriera di Bardot è stata segnata da alcuni dei più grandi registi del cinema francese, come Roger Vadim, Louis Malle e Jean-Luc Godard. Aveva lavorato anche con attori come Michel Piccoli, Jeanne Moreau e Lino Ventura. La sua discografia include canzoni come “Bonnie and Clyde” e “Je t’aime… moi non plus”, scritte da Serge Gainsbourg.

Negli ultimi anni, Bardot aveva vissuto in ritiro nella sua tenuta di Saint-Tropez, dove si era dedicata alla sua fondazione per la protezione degli animali e aveva continuato a esprimere le sue opinioni sulla politica e la società.