Morta Brigitte Bardot icona animalista di Francia

Brigitte Bardot, icona della bellezza e della ribellione, è morta all’età di 91 anni. Era considerata la “Marianne” della Francia, simbolo del paese, e aveva dato il suo volto a questo simbolo. Era stata ricoverata più volte negli ultimi mesi e le sue condizioni di salute erano state causa di preoccupazione. morta alla sua residenza di Saint-Tropez, La Madrague, accanto al marito Bernard d’Ormale.

Brigitte Bardot era stata una star del cinema francese, nota per la sua bellezza e la sua sensualità. Il suo mito era esploso con il film “E Dio… creò la donna” del 1956, diretto da Roger Vadim. La sua carriera cinematografica l’aveva portata a lavorare con registi come Jean-Luc Godard e Louis Malle, e a recitare in film come “Il disprezzo” e “Viva Maria”.

Dopo aver abbandonato il cinema, Brigitte Bardot si era dedicata alla difesa degli animali, creando la Fondazione Brigitte Bardot nel 1986. La fondazione si occupava di combattere contro il maltrattamento degli animali e di promuovere la loro protezione. Brigitte Bardot era anche nota per le sue posizioni politiche, che l’avevano portata a sostenere l’estrema destra e a pronunciarsi contro l’immigrazione e i musulmani.

La morte di Brigitte Bardot ha suscitato omaggi e ricordi da parte di molti personaggi pubblici, tra cui il presidente Emmanuel Macron, che l’ha definita “una leggenda del secolo” che “incarnava una vita di libertà”. La ministra della Cultura, Rachida Dati, l’ha descritta come “follemente libera e talmente francese”. Il regista Claude Lelouch ha ricordato che il presidente Charles de Gaulle aveva detto di Brigitte Bardot: “La Francia siamo io e Brigitte Bardot”.