Morta bambina di un anno, era stata dimessa dal pronto soccorso

Oggi si è verificata una tragedia a Moconesi, un paese nell’entroterra genovese, dove una bambina di un anno è morta. La chiamata di soccorso è stata fatta intorno alle 10.30, quando la piccola ha manifestato dolori addominali. Inizialmente, l’intervento del 118 e della Croce Rossa è stato effettuato in codice verde, ipotizzando un problema gastroenterologico. Tuttavia, le condizioni della bambina si sono rapidamente deteriorate. È stato richiesto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarle la vita.

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riportato, la piccola era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, il più vicino a Moconesi, sabato sera, sempre a causa di dolori addominali. Dopo un’osservazione durate alcune ore, era stata dimessa, ma la situazione è precipitata tragicamente oggi.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. La morte di un bambino è sempre un evento devastante e solleva molte domande su come sia stato gestito il caso, soprattutto considerando che la bimba era già stata visitata in ospedale solo pochi giorni prima. La Procura ha avviato indagini per accertare eventuali responsabilità e comprendere le circostanze attorno alla morte della piccola.

Il dolore e la tristezza per la perdita avvenuta in un contesto così drammatico e inaspettato si diffondono rapidamente tra i residenti di Moconesi, che esprimono il loro cordoglio ai familiari della bambina. La comunità si unisce nel lutto, sperando che vengano fatte chiarezze sulle cause del decesso affinché situazioni simili non si ripetano in futuro. La vicenda solleva anche questioni importanti riguardo all’adeguatezza delle strutture sanitarie e dei protocolli seguiti in emergenze pediatriche, elementi che saranno al centro delle indagini da parte delle autorità competenti.