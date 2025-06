Morta Ananda Lewis, storica vj di MTV a 52 anni

Ananda Lewis, storica vj di MTV, è morta all’età di 52 anni a causa di un tumore al seno. La sorella Lakshmi Emory ha annunciato la notizia tramite un post su Facebook, affermando che Ananda “ora è libera”. Il decesso è avvenuto mercoledì 11 giugno nella sua casa di Los Angeles; lascia un figlio e la sua famiglia.

Lewis è diventata famosa negli anni ’90 come conduttrice di programmi di successo come Total Request Live e Hot Zone. Nel 2020 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno al terzo stadio, e nel 2024 ha condiviso in un’intervista che la malattia era progredita al quarto stadio.

In quell’occasione, ha anche discusso delle sue decisioni mediche, ammettendo di non aver seguito inizialmente il consiglio dei medici di sottoporsi a una doppia mastectomia. Lewis aveva svelato di aver creduto nella capacità del suo corpo di affrontare la malattia in modo naturale, una scelta di cui si è detta riflessiva nel ricordo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it