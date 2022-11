Morta a 77 anni Gal Costa, una delle maggiori cantanti brasiliane

La cantautrice Gal Costa, tra i più importanti artisti della musica popolare brasiliana, è morta stamattina all’età di 77 anni a San Paolo del Brasile. Lo riferisce la Bbc spiegando che la notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa della cantante che non ha spiegato le cause della morte. Gal Costa si sarebbe dovuta esibire la settimana scorsa al Festival Primavera Sound di San Paolo, ma la sua partecipazione era stata cancellata così come tutti i suoi impegni previsti a novembre. A settembre scorso l’artista era stata operata per rimuovere un nodulo nella cavità nasale destra, ma non ci sono conferme che l’intervento sia in qualche modo legato alla sua morte.

Maria da Graça Costa Penna Burgos era nata il 26 settembre 1945 a Salvador de Bahia. Da adolescente aveva lavorato presso un celebre negozio di dischi, un’esperienza che le ha permesso di conoscere tutte le novità musicali dell’epoca e che ha contribuito al suo sogno d’infanzia di diventare una cantante. Ancora adolescente, Gal Costa ha stretto amicizia con Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, con i quali farà parte del gruppo noto come Doces Bárbaros.

Il suo debutto come cantante avviene nel giugno del 1964, nello spettacolo “Nós, por exemplo”, che segnò l’apertura del Teatro Vila Velha, a Salvador, esibendosi al fianco di Caetano Veloso, Tom Zé, Maria Bethânia, Djalma Correa, Alcivando Luz, Pitti, Fernando Lona e Gilberto Gil. Nello stesso anno il gruppo ha anche presentato lo spettacolo “Nova bossa Velha, Velha bossa nova”. Icona del movimento noto come “Tropicália”, Gal Costa ha partecipato all’album omonimo, ou Panis et Circencis. Nel 1977 il disco “Caras e bocas”, che includeva il brano “Tigresa” di Caetano Veloso, ha segnato la sua carriera con ottime recensioni. Nel 1980 ha vinto il suo terzo disco d’oro, con l’lp “Aquarela do Brasil”, in cui ha inciso solo brani di Ary Barroso.