Morta a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi

È morta a soli 37 anni Monica Sirianni.

La donna – nota ai più per aver partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello – è deceduta a Catanzaro dopo un malore improvviso mentre si trovava con degli amici in un bar. A nulla sarebbe servito l’immediato trasferimento in ospedale.

Monica Sirianni, come già scritto, è stata una gieffina di Alessia Marcuzzi entrata in corsa durante la dodicesima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Sabrina Mbarek. Monica, nata a Sydney ma di origini calabre, è rimasta nella casa più spiata d’Italia circa un mese dove ha avuto un flirt con il gieffino Fabrizio Conti.

Classe 1986, la Sirianni tornando a vivere in Italia sfidò il volere dei genitori emigrati che avrebbero voluto impedirle il trasferimento nella terra d’origine che, tanti anni fa, decisero di abbandonare.